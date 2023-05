Une nuit des musées magique ! Musée de la Romanité, 13 mai 2023, Nîmes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit et sans réservation Handicap moteur. Gratuit

Ce soir les enfants sont des passeurs de mémoire !

Médiateurs d’un soir, les élèves des écoles vous font découvrir l eur travail sur la céramique, matériau privilégié de l’archéologie, et leurs productions à partir des objets vus en visite. En incarnant des personnages des époques gauloise, romaine et médiévale ayant été en contact avec les céramiques exposées, certains vous font revivre l’histoire de ces dernières.

Musée de la Romanité 16 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes 30000 Nîmes Gard Occitanie En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Oubliez tous vos à priori sur l’archéologie et prenez part à un voyage unique au cœur de l’Antiquité, à la découverte de Nîmes, la « Rome française ». Grâce à des dispositifs multimédia novateurs, de la réalité augmentée ou encore des projections audiovisuelles monumentales, les exceptionnelles collections du musée, de même que la ville et ses plus

beaux édifices, n’auront plus de secret pour vous. Bien plus qu’un musée, c’est un véritable lieu de vie qui s’offre à vous

avec vue sur les Arènes, son jardin archéologique méditerranéen, et surtout son superbe toit-terrasse et sa vue panoramique incroyable sur la ville.

Forget all your prejudices about archaeology and take part in a unique journey to the heart of antiquity, to the discovery of Nimes, the «French Rome». Thanks to innovative multimedia devices, augmented reality and monumental audiovisual projections, the museum’s exceptional collections, as well as the city and its most beautiful buildings, will no longer be a secret to you. Much more than a museum, it is a real place of life that is offered to you with views of the Bullring, its Mediterranean archaeological garden, and especially its superb rooftop terrace and its incredible panoramic view of the city.

