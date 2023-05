Spectacle « C’est l’Appel du matin » Musée de la résistance – fort de Bondues, 13 mai 2023, Bondues.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans . Gratuit | Sur inscription 03 20 28 88 32, hpriego@mairie-bondues.fr

_C’est l’appel du matin_ met en lumière la parole d’une femme, Charlotte Delbo – poétesse, écrivaine et résistante – revenue des camps de concentration.

Charlotte Delbo raconte avec force et poésie ce qui l’a poussée à survivre au milieu de ce chaos : la solidarité entre femmes et le théâtre qui l’ont aidée à s’évader et à tenir debout pendant l’interminable appel du matin.

Une lecture de 30 minutes proposée par la Cie _Les fous à réAction._

Situé dans un ancien fort où 68 Résistants furent exécutés entre 1943 et 1944, le Musée de la Résistance vous présente l’itinéraire, les motivations, les modes opératoires de la Résistance du Nord Pas de Calais, zone où le danger était omniprésent.

