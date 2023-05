Projection du film « Romanin, l’autre Jean Moulin » (Daniel Ablin, 2022, 53min) Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche, 13 mai 2023, Le Teil.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:25 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Film « Romanin, l’autre Jean Moulin »

Derrière Jean Moulin, unificateur de la Résistance, se trouve une âme d’artiste. Passionné par l’Art il devient collectionneur, fréquente des artistes, ouvre une galerie pendant la guerre et, sous le pseudonyme de Romanin, dessine, caricature, expose….Durée du film : 53 min.

Musée de la Résistance et de la Déportation en Ardèche 15, Rue du Travail 07400 LE TEIL 07400 Le Teil Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes parking

http://www.ardeche-resistance-deportation.fr/

Fondé en 1992 par d’anciens résistants, avec la volonté de transmettre la mémoire de tous ceux qui ont combattu pour la Libération et pour la victoire sur la barbarie nazie, le musée est l’unique lieu en Ardèche consacré à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le département.

Founded in 1992 by former resistance fighters, with the desire to transmit the memory of all those who fought for the Liberation and for the victory over Nazi barbarism, the museum is the only place in Ardèche dedicated to the history of the Second World War in the department.

Crédit : ©Musée de la Résistance