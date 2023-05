Vous n’irez plus danser – Les bals clandestins 1939-1945 Musée de la Résistance en Bretagne, 13 mai 2023, Saint-Marcel.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap psychique | Handicap moteur. Gratuit

À partir du mois de mai 1940 et jusqu’en avril 1945, les bals sous toutes leurs formes sont interdits sur le territoire français. La danse, loisir majeur de la jeunesse française de l’entre-deux-guerres, est vivement réprimée et sanctionnée par le régime de Vichy. Considéré comme une atteinte à la morale et aux bonnes mœurs, le bal devient clandestin.

Comment et pourquoi cet interdit est-il transgressé en France et en Bretagne occupée ? Quelles sont les musiques qui font bouger les corps et oublier la guerre ? Qui sont ceux qui prennent le risque d’organiser et d’animer ces bals ? Comment expliquer cette irrésistible envie de danser malgré la répression ?

Fruit d’un travail inédit et collectif mené par le Centre d’histoire social des mondes contemporains (CHS) Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère et le Musée National de la Résistance de Champigny-sur-Marne, l’exposition « Vous n’irez plus danser ! Les bals clandestins 1939-1945 » fait étape au Musée de la Résistance en Bretagne. Enrichie de nombreux contenus et objets lui conférant un ancrage local, elle vous invite à la découverte de l’atmosphère des bals clandestins et de leur histoire.

Ouverte gratuitement au public à l’occasion de la nuit des musées, cette exposition sera présentée jusqu’au 31 décembre 2023.

Musée de la Résistance en Bretagne Les Hardys Béhelec 56140 SAINT-Marcel 56140 Saint-Marcel Morbihan Bretagne Stationnement facile à proximité. AIre de pic-nique dans un vaste parc ombragé.gé.

Situé à une vingtaine de kilomètres de Ploërmel et à 30 minutes de Vannes, Saint-Marcel est l’un des hauts-lieux de la Résistance française. C’est aux abords de cette petite commune du Morbihan intérieur que s’est constitué, au printemps 1944, un maquis mobilisateur sans équivalent où plusieurs milliers de jeunes Résistants bretons ont été armés et entraînés en vue de reprendre la lutte pour la libération de notre territoire. Les combats qu’ils ont livrés contre l’armée allemande le 18 juin 1944, quatre ans exactement après l’appel à la Résistance lancé depuis Londres par le général de Gaulle, sont restés dans les mémoires. Cette « bataille de Saint-Marcel » restera comme un exemple unique de fraternité d’arme entre les parachutistes SAS de la France Libre largués quelques jours auparavant pour armer la Résistance et harceler l’ennemi, et les jeunes maquisards soutenus et ravitaillés par les habitants du territoire au mépris du danger.

Situé sur les lieux même de ces combats, le musée de la Résistance en Bretagne vous invite à découvrir, sur 1000 m² d’exposition, la vie quotidienne des Bretons sous l’occupation et leur engagement dans l’armée des Ombres jusqu’aux combats de la Libération.

Une scénographie entièrement renouvelée met en valeur ses collections exceptionnelles chargées d’histoire et d’émotion. De nombreux audiovisuels et dispositifs multimédia permettent une immersion au cœur de la Bretagne occupée.

Une visite historique et pédagogique pour toute la famille, qui sensibilise chacun au devoir de mémoire et rend hommage au courage des combattants de la Liberté.

