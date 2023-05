Spectacle « Les yeux grands ouverts » Musée de la Résistance de Limoges, 13 mai 2023, Limoges.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit 05 55 45 84 44, musee.resistance@limoges.fr

« Les yeux grands ouverts »

### Spectacle de la compagnie Lazzi Zanni

**espace Simone Veil**

En partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants.

Venue de Paris pour l’enterrement de son arrière grand-père dans un petit village de Dordogne, elle découvre l’engagement dans la résistance de son aïeul pendant la guerre, au même âge que le sien, et l’existence d’une autre Lucie, son premier amour. Autant d’évènements qui entrent en résonance avec le monde actuel, les résistances des peuples. Tous ces échos l’aideront à éclore et sortir de l’adolescence les yeux grand ouverts. Il y a dans ce texte ce que nous sommes, ce qui nous anime en tant que citoyens et artistes. Pourquoi résister ? Pour vivre ? Pour aimer ? Pourquoi raconter ? Lucie partage son passé et raconte son présent.

Ce texte est plus qu’un devoir de mémoire. Il est le symbole vivant que la lutte n’a pas d’âges ni de frontières. Elle a été, elle est et elle sera à tout

jamais. Résister fait parti de l’homme. C’est ce qui l’émeut et le fait avancer. Juste pour dire que le passé forge notre présent, que l’acte de résister n’appartient pas qu’à l’histoire.

Musée de la Résistance de Limoges 7 rue Neuve-Saint-Étienne 87000 Limoges Saint-Lazare 87000 Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Cet établissement culturel de la Ville de Limoges illustre les valeurs citoyennes et solidaires portées par la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Dédié à tous ceux qui se sont sacrifiés pour défendre les valeurs fondamentales de la République, il a pour vocation de faire vivre la mémoire en offrant un lieu pédagogique et de diffusion de l’information, notamment pour le jeune public. Situé dans l’ancien couvent des Sœurs de la Providence du XVIIe et XVIIIe siècle rue Neuve Saint-Etienne, au cœur au quartier de la Cité, il propose sur 1400 m2 un parcours muséographique retraçant rigoureusement les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement la Résistance, l’occupation et la déportation en Haute-Vienne. Décliné en dix séquences, à partir de 1939, ce parcours dynamique découle du programme scientifique élaboré par Olivier Wieviorka, historien de renommée nationale et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, Pascal Plas, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale dans le Centre-Ouest, et Annie Martin, directrice du musée.

Deux plateaux accueillent les collections permanentes, constituées de près de 800 pièces. Le musée comprend également une salle d’expositions temporaires, une salle pédagogique permettant l’organisation d’animations pour les scolaires, et un centre de documentation ouvert aux chercheurs.

Ce musée a été réalisé par la Ville de Limoges pour un coût de 7 millions d’euros. Son aménagement a nécessité de très importants travaux entre 2009 et 2011, qui ont permis de valoriser un patrimoine remarquable. En plus du musée de la Résistance l’ensemble immobilier réhabilité comporte une salle de conférence, l’espace CITE.

