Visite contée – lecture de témoignages Musée de la Résistance de l’Aube, 13 mai 2023, Mussy-sur-Seine.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit, sur réservation (places limitées à 25 personnes) Handicap moteur. Gratuit 03.53.63.00.20

Notre médiatrice a reçu récemment un mystérieux carnet compilé de témoignages locaux… Découvrez-en le contenu pendant 1 heure à travers une visite contée le samedi 13 mai à 20h30 (réservation conseillée).

Musée de la Résistance de l’Aube 6, Rue Boursault 10250 Mussy-sur-Seine 10250 Mussy-sur-Seine Aube Grand Est

http://museeresistanceaube.fr

Saturday 13 May, 20:30 Visit told – reading of testimonies European Night of Museums 2023

Crédit : © Musée de la Résistance de l’Aube