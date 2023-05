Exposition Couleurs de guerre Musée de la reddition du 7 mai 1945, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit Handicap moteur. Gratuit

Soirée d’ouverture de l’exposition _Couleurs de guerre_

L’exposition « Couleurs de guerre » présentée simultanément au fort de la Pompelle et au musée de la Reddition interroge sur chaque site, le rôle attribué aux couleurs ainsi que leur symbolique durant les deux derniers conflits mondiaux. Au musée de la Reddition, la réflexion porte sur le rôle prépondérant des couleurs au sein des vestiaires des régimes fascistes à l’aube de la seconde guerre mondiale, sur les identités qu’elles incarnent ou ôtent, ainsi que sur le parcours mouvementé des couleurs nationales durant cette période troublée.

Musée de la reddition du 7 mai 1945 12 rue Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims 51100 Reims Marne Grand Est

http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition–1999.htm

Le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, à Reims, au grand quartier général allié d’Eisenhower (SHAEF) fut signée la capitulation des armées allemandes du Troisième Reich, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La salle où s’est déroulée la signature, classée « Monument Historique » est restée en l’état.

© Musée de la reddition du 7 mai 1945

Crédit : ©Musées historiques de Reims