Exposition Colorama# La couleur du temps Musée de la reddition du 7 mai 1945, 13 mai 2023, Reims.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Soirée d’ouverture de l’exposition _Colorama# La couleur du temps_

Un écho contemporain à l’architecture et à l’histoire du site vous est présenté par les médiateurs-étudiants de la classe préparatoire du lycée Colbert, avec les œuvres de Patrice Alexandre Paysage pour trois personnages, 1982 et Personnages aux yeux bandés, 1979.

Par les élèves de la classe préparatoire aux études d’art CPES/CPAA du lycée Colbert accompagnés par Christophe Van den Hende, enseignant relai du FRAC pour l’Éducation National.

En partenariat avec le FRAC Champagne-Ardenne, le Planétarium et les musées de Reims

Musée de la reddition du 7 mai 1945 12 rue Franklin D. Roosevelt, 51100 Reims 51100 Reims Marne Grand Est

http://www.reims.fr/culture-patrimoine/musees-et-collections-permanentes/musee-de-la-reddition–1999.htm

Le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, à Reims, au grand quartier général allié d’Eisenhower (SHAEF) fut signée la capitulation des armées allemandes du Troisième Reich, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. La salle où s’est déroulée la signature, classée « Monument Historique » est restée en l’état.

