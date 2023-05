exposition temporaire « L’art, le feu, la terre » Musée de la poterie, 13 mai 2023, Betschdorf.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 20:30 ⤏ 22:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

« L’art, le feu, la terre. Trois sites de création, trois univers » : exposition photographique de Donatien Breiner dans trois poteries de Betschdorf : Remmy MM, Schmitter Fortuné, Remmy Vincent.

Musée de la poterie 2 rue Kuhlendorf, 67660 Betschdorf 67660 Betschdorf Bas-Rhin Grand Est

Musée retraçant l’histoire de la poterie à Betschdorf, installé dans une maison à colombages du XVIIIème siècle. Importante collection de poteries de grès du XVIIIème siècle à nos jours. Vidéo retraçant les étapes de la fabrication d’un pot.

Crédit : © Musée de la poterie de Betschdorf