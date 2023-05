VOYAGE MUSICAL Musée de la Photographie Charles Nègre Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice VOYAGE MUSICAL Musée de la Photographie Charles Nègre, 13 mai 2023, Nice. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre . Gratuit Voyage musical au piano par Thomas Dupont-Costantini, qui nous invite à découvrir en musique l’univers du photographe Lionel KAZAN. Le choix des œuvres de Chopin, Tchaïkovski, Piaf, Ray Charles…et l’enchaînement des morceaux proposés ambitionnent de retracer les différentes époques et atmosphères traversées par Lionel KAZAN. Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice 06000 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur entrée payante Accueil Saturday 13 May, 20:00 Crédit : ©Musée de la Photographie Charles Nègre Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée de la Photographie Charles Nègre Adresse 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes

Musée de la Photographie Charles Nègre Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

VOYAGE MUSICAL Musée de la Photographie Charles Nègre 2023-05-13 was last modified: by VOYAGE MUSICAL Musée de la Photographie Charles Nègre Musée de la Photographie Charles Nègre 13 mai 2023 Alpes-Maritimes nuit des musées Nice nuit des musées

Nice Alpes-Maritimes