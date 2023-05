Concert avec Le Ghetto Blaster Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Soirée exceptionnelle en musique. Le Musée se visite en musique avec Le Ghetto Blaster.

Son style musical, c’est une fusion détonante de musique jamaïcaine, Rythm&Blues, Soul et d’autres rythmes venus des quatre coins de la planète. Put on your dancing shoes !

De 20h à 21h et de 21h30 à 22h30.

RV : parcours permanent.

Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau 29900 Concarneau Finistère Bretagne

http://www.musee-peche.fr

Saturday 13 May, 20:00, 21:30

Crédit : ©Muséedelapeche