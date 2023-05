Jeu : Que mange-t-on ? Musée de la Pêche Concarneau Catégories d’Évènement: Concarneau

Finistère Jeu : Que mange-t-on ? Musée de la Pêche, 13 mai 2023, Concarneau. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023 . Gratuit En écho au thème annuel « la mer au menu », une médiatrice invite les visiteurs (petits et grands) à tester leurs connaissances sur les espèces consommées par eux, une manière ludique d’en savoir plus sur ce qu’il y a dans nos assiettes !

De 20h30 à minuit.

RV : salle pédagogique. Musée de la Pêche 3 rue Vauban, 29900 Concarneau 29900 Concarneau Finistère Bretagne http://www.musee-peche.fr Saturday 13 May, 20:30 Crédit : ©Muséedelapeche Détails Catégories d’Évènement: Concarneau, Finistère Autres Lieu Musée de la Pêche Adresse 3 rue Vauban, 29900 Concarneau Ville Concarneau Departement Finistère

