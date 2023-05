Les Célébrités et la Musique Mécanique Musée de la musique mécanique, 13 mai 2023, Les Gets.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Hommes politiques, écrivains, poètes, chanteurs, acteurs, artistes… ont à un moment été attirés par ces merveilles de technologie et d’art.

Nous vous relaterons à travers une visite guidée, dans les différents espaces du musée, les liens entre les différents instruments de musique mécanique et les célébrités : Fernandel et les jouets Martin, Gabin et l’orgue de barbarie, Pierre Bellemare et la serinette…

Départ du circuit à 21h15.

La visite se terminera par un pot de l’amitié et un feu d’artifice.

Musée de la musique mécanique 294 rue du vieux village, 74260 Les Gets, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France 74260 Les Gets Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.musicmecalesgets.org

Le musée de la musique mécanique est abrité depuis 1988, dans le plus ancien bâtiment des Gets. Cette collection unique avec plus de 550 pièces en fait le plus grand musée de musique mécanique en Europe. Les visites guidées et animées assurent toujours une ambiance inoubliable. Orgues de Barbarie, de manège, carillon et boites à musique, orchestrions, pianos mécaniques… sont présentés dans le contexte de leur époque.

© Musée de la musique mécanique

Saturday 13 May, 21:00

The Museum of Mechanical Music has been housed in the oldest Gets building since 1988. This unique collection with more than 550 pieces makes it the largest mechanical music museum in Europe. Guided and animated tours always ensure an unforgettable atmosphere. Barbaric organs, merry-go-round, carillon and music boxes, orchestrations, mechanical pianos, etc. are presented in the context of their time.

Crédit : ©Musée de la musique mécanique Les Gets