Diffusion de films d’archives Musee de la mine – puits hély d’oissel, 13 mai 2023, Gréasque.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Diffusion de films d’archives

—————————–

### Nouveauté 2023 ! diffusion de films des Ste Barbe des années passées, des extraits d’archives de CDF et des Houillères.

Si vous avez raté nos célébrations de la Ste Barbe des années passées, ou si vous aimez simplement les films d’archives réalisés à cette occasion, voici votre chance de les voir ou de les revoir !

_**Salle de projection du RdC: diffusion du film sur les femmes et les enfants à la mine (Ste Barbe 2018),**_ pour tout apprendre sur les lois et l’évolution des corps de métier spécifique au fil du temps, et des pays. Car, dans certains pays, femmes et enfants travaillent toujours à la mine.

_**Espace de projection de la salle des machines: diffusion du film sur les énergies**_ (Ste Barbe 2022) pour comprendre la place du charbon dans la production énergétique, dans le passé mais aussi prêt-être dans le présent ou l’avenir.

_**Chantier reconstitué: diffusion du film sur les 3 âges de la mine (Ste Barbe 2016),**_ l’évolution des techniques et des outils, dont certains sont présentés dans la salle justement.

Chaque film dure environ 15 minutes. Sans inscription. Diffusion pendant toute la soirée.

Musee de la mine – puits hély d’oissel Puits Hely d’Oissel Pôle historique minier Montée de l’ancien trainage, 13850 Gréasque 13850 Gréasque Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Situé au Puits Hély d’Oissel, le Musée de la mine se trouve sur la commune de Gréasque, un peu en hauteur des cités minières, hors du centre-ville même, près de la route de Gardanne (avenue Ferdinand Arnaud). Le chevalement du puits (tour métallique) est visible de loin. Parking devant. La signalétique alterne entre les panneaux « Puits Hély d’Oissel » (permanents) et les panneaux « Musée de la Mine » (panneaux temporaires jaunes).

http://www.museeminegreasque.fr

Musée sur les mines de charbon provençales.

Saturday 13 May, 19:30

Museum on the Provençal coal mines.

Crédit : ©MuseeMineGreasque / Puits Hély d’Oissel