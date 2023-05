Visite à la lueur des lampes Musee de la mine – puits hély d’oissel, 13 mai 2023, Gréasque.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Visite à la lueur des lampes

### Visite du bâtiment des machines et du moteur d’ascenseur, la mini-lampisterie et ses lampes, la reconstitution d’un chantier du fond et ses outils, et bien sûr la grande salle de géologie et ses fossiles.

Vous ne la connaissez pas encore ?! Venez, faisons un petit tour des lieux ensemble…

**_La visite de la salle de géologie_** se fera entre des parois « gris bleuté » rythmées de niches de diverses couleurs et de nombreuses photos et illustrations, qui permettent de progresser pas à pas dans la compréhension de la formation du charbon.

_Vous passerez ainsi du végétal au minéral…_ des fossiles de fougères et autres plantes du carbonifère, il y a 300 millions d’années, à leurs modèles moléculaires aujourd’hui.

_Mais aussi du végétal au charbon_, ou plutôt aux charbons, oui, au pluriel ! Celui de notre bassin, le lignite, est bien là, analysé en détail. Mais on comprend vite qu’il y a plusieurs types de charbon, avec des différences bien marquées. Et des pétroles aussi. Tous issus de la transformation du végétal.

_Et voici enfin le diorama :_ fossiles de coquillages et d’animaux lacustres, moulages de tortue et de crocodile ! Nous voilà enquêteur, les fossiles deviennent des indices du passé, ceux-là même qui ont permis de reconstituer en volume l’aspect de notre territoire il y a 75 millions d’années.

_Cette salle est avant tout un voyage que chacun peut faire à sa manière, en allant plus ou moins loin. Des films sont proposés sur deux télévisions, ainsi que des fiches explicatives plus scientifiques pour les plus curieux._

Mais ce n’est pas tout, car _**le reste du musée et ses nombreuses salles**_, vous attend à la lueur de quelques lampes. Une demi-obscurité propice à la concentration et à la (re)découverte des machines et des outils de la mine de Gréasque, de 1920 à 1960.

Machinerie d’ascenseurs, les fameuses cages de la mine, systèmes de surveillance des dangers de la mine, évolution des lampes de mineurs depuis le 16ème siècle…

Des fiches explicatives et des films rythmeront à nouveau votre parcours autonome, mais vous pourrez également poser quelques questions aux guides présents dans les salles.

Aucune réservation nécessaire. Prévoir environ 30 minutes pour découvrir les salles (voire une heure pour ceux qui veulent profiter pleinement de la salle de géologie).

http://www.museeminegreasque.fr

Musée sur les mines de charbon provençales.

Crédit : ©MuséeMineGréasque / Puits Hély d’oissel