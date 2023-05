Visite guidée flash Musée de la mine, 13 mai 2023, Le Molay-Littry.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 21:00 ⤏ 21:30, 22:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Départs des visites à 20h, 21h et 22h30, durée 30 min. Handicap moteur. Gratuit

Découverte du musée.

Musée de la mine Rue Frandemiche, 14330 Le Molay-Littry 14330 Le Molay-Littry Calvados Normandie Parking

Le musée de la mine de charbon du Molay-Littry fait découvrir l’histoire de la Compagnie des mines de Littry (1747-1880 et 1941-1949) grâce à de nombreux outils, machines, maquettes et vestiges archéologiques en place.

Saturday 13 May, 20:00, 21:00, 22:30

The Molay-Littry Coal Mine Museum explores the history of the Littry Mining Company (1747-1880 and 1941-1949) with numerous tools, machines, models and archaeological remains in place.

Crédit : © Le Musée de la mine – Commune du Molay-Littry