Ballades circassiennes Musée de la mine de Blanzy, 13 mai 2023, Blanzy.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

La compagnie TRAT est une compagnie de cirque contemporain. Elle s’inscrit dans une démarche de création collective, de pluridisciplinarité et d’échanges. Chaque balade est singulière, pensée pour s’adapter à l’endroit choisi. La compagnie crée un parcours immersif où le public est sollicité : le jeu se mêle à l’artistique et à l’histoire. Le trajet est ponctué de parenthèses de cirque poétique mettant en valeur le lieu, pour permettre au public de le découvrir sous un angle nouveau.

3 représentations : 20h30, 21h30, 22h30

Musée de la mine de Blanzy 34 rue du Bois Clair 71450 Blanzy 71450 Blanzy Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Visite des installations du Puits Saint-Claude en compagnie d’anciens mineurs.

Saturday 13 May, 20:00 Circassian ballads European Night of Museums 2023

Visit of the installations of the Well Saint Claude together with old(former) minors(miners).

Crédit : © Compagnie Trat