Visite libre du musée de la Marine

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:59
Nuit européenne des musées 2023. Gratuit

Cartes, plans, maquettes, outils de charpentier, instruments de navigation, vertèbres cétacés ! Profitez de la Nuit des musées pour vous immerger dans les collections maritimes du Vieux Honfleur qui rassemblent, dans l'ancienne église Saint-Etienne, plus de 300 objets inédits liés aux gens de mer.

Musée de la marine
Quai Saint-Etienne, 14600 Honfleur
Calvados Normandie

