samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Le musée ouvrira ses portes laissant aux visiteurs la possibilité de se restaurer au food truck présent pour l’évènement, mais aussi de profiter des visites flash menées par une médiatrice dans l’exposition « Cabinet de curiosité ».

Musée de la guerre de 1870 Place du 2 décembre 1870 28140 Loigny-la-Bataille 28140 Loigny-la-Bataille Eure-et-Loir Centre-Val de Loire À 45 min de Chartres et Orléans. À 1h de Vendôme, Blois et Pithiviers

Après quatre années de travaux, Le musée de la Guerre de 1870 vous ouvre ses portes. Au sein d’une nouvelle scénographie, uniformes, casques, fusils, objets personnels, replongent le visiteur dans ce pan méconnu de l’histoire. Des animations immersives et tactiles permettent à chacun de rejouer la bataille de Loigny qui, le 2 décembre 1870, fit près de 9 000 victimes. L’aménagement de nouveaux espaces permettent une meilleure compréhension de notre histoire contemporaine : de la guerre de 1870, à la réconciliation franco-allemande et à la construction européenne.

After four working years, The museum of the War of 1870 opens you its doors. Within a new stage design, uniforms, helmets(headphones), rifles, personal objects, plunge back the visitor into this neglected piece of history(story). Immersives and tactile animations allow each to play again the battle of Loigny which, on December 2nd, 1870, made about 9 000 victims. The arrangement(development) of new spaces allow a better understanding of our contemporary history(story): of the war of 1870, in French-German reconciliation and in European construction.

