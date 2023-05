Visite libre du musée de la Figurine historique Musée de la figurine historique, 13 mai 2023, Compiègne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Entrée libre au musée et visite libre des collections

Musée de la figurine historique 28 place de l’Hôtel de ville, 60200 Compiègne 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France coordonnées GPS: 49.417618 I 2.825909

http://www.musee-figurine.fr

100 000 figurines réunies en scènes vivantes nous content l’histoire de France et d’Europe : Napoléon passant ses soldats en revue devant le palais des Tuileries, l’immense bataille de Waterloo, mais aussi des épisodes plus récents, telle la splendide revue de Bétheny en l’honneur du tsar Nicolas II ou les tranchées de la Grande Guerre. Un musée à découvrir en famille !

© Musée de la figurine historique

Saturday 13 May, 20:00

100,000 figurines gathered in living scenes we content the history of France and Europe: Napoleon reviewing his soldiers in front of the Palais des Tuileries, the immense battle of Waterloo, but also more recent episodes, such as the splendid review of Bethany in honour of Tsar Nicholas II or the trenches of the Great War. A museum to discover with your family!

Museum of the historical figurine

Crédit : ©Les musées de Compiègne