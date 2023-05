Visite guidée de l’exposition -je mange donc je suis – consommer la nature Musée de la Faïence et des Arts de la Table, 13 mai 2023, Samadet.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet 40320 Samadet Landes Nouvelle-Aquitaine

http://museesamadet.landes.org

Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace polysensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours . Enfin, une exposition temporaire est organisée de la mi-janvier au début du mois d’octobre. Boutique et démonstration de fabrication de faïence.

Saturday 13 May, 20:15

Departmental museum since 1999, the museum dedicates a part(party) of its spaces to the « Royal Factory of Fayence » of Samadet and in earthenwares of Samadet. A polysensoriel space is devoted to the art history of the table (gastronomy, customs(US) and customs) medieval in our days. Finally, a temporary exhibition(exposure) is organised of mid-January at the beginning of October. Shop and demonstration of earthenware manufacturing.

Crédit : © Thibaut Toulemonde