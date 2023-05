Parcours libre dans le musée Musée de la faïence de Moustiers, 13 mai 2023, Moustiers-Sainte-Marie.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:45 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Venez déambuler librement dans le musée de la faïence de Moustiers afin d’y découvrir les fabuleuses pièces d’hier et d’aujourd’hui qui y sont présentées.

Musée de la faïence de Moustiers Rue du Seigneur de la Clue, 04360 Moustiers-Sainte-Marie 04360 Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.moustiers.fr/

Le Musée de La Faïence de Moustiers fut créé en 1929 par Marcel Provence et d’autres passionnés de céramique et d’histoire, formant également l’Académie de Moustiers. Dans ses neufs salles d’exposition sont représentées plus de quatre cent cinquante pièces , des premières céramiques en terre vernissée, en passant par les décors en camaïeu de bleu de cobalt du XVIIIe siècle aux créations les plus contemporaines du XXIème siècle. La nouvelle muséographie permet aux visiteurs de remonter le temps à travers les salles et les décors pour finir sur une exposition temporaire changeant chaque année. Un petit film retraçant les différentes techniques de fabrication est également projeté sur place.

Saturday 13 May, 20:30

The Museum of The Earthenware of Moustiers was created in 1929 by Marcel Provence and other enthusiasts of ceramic and of history(story), also training(forming) the Academy(Regional education authority) of Moustiers. In his(her,its) new exhibition halls are represented more than four hundred and fifty rooms(parts,plays), first ceramics on earth glazed, via(including) decorations(sets) in monochrome of cobalt blue of the XVIIIth century in the most contemporary creations of the XXIth century. Muséographie piece of news(short story) allows to the visitors to go back in time across rooms and decorations(sets) to finish on a temporary exhibition(exposure) changing every year. A small movie redrawing the different process techniques is also thrown(planned) on the spot.

Crédit : ©museefaiencemoustiers