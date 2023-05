Visites chantées Musée de la déportation et de la résistance Tarbes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes Visites chantées Musée de la déportation et de la résistance, 13 mai 2023, Tarbes. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 21:30 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023 Inscriptions conseillées . Gratuit | Sur inscription 05 62 51 11 60, musee.deportation@mairie-tarbes.fr En compagnie d’une chorale locale, la découverte des collections du Musée de la Déportation et de la Résistance se fait en musique !

Le temps d’une nuit, déambulez dans les salles du musée en profitant des plus beaux chants de lutte des années 1930 et 1940. Musée de la déportation et de la résistance Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie 65000 Tarbes Hautes-Pyrénées Occitanie Saturday 13 May, 20:00, 21:30 Crédit : © Musée de la Déportation et de la Résistance – Ville de Tarbes Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Musée de la déportation et de la résistance Adresse Tarbes, Hautes Pyrénées, Occitanie Ville Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

