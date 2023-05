Parcours olfactif et gustatif sur le thème des fleurs au musée de la dentelle de Chantilly Musée de la dentelle de Chantilly, 13 mai 2023, Chantilly.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

entrée libre . Gratuit

Les fleurs sont au cœur des motifs traditionnels de la célèbre dentelle noire de Chantilly. Bouquets, guirlandes, grappes, boutons, fleurs épanouis, semis et autres brindilles ont envahi les châles et accessoires des élégantes sous le Second Empire. Admirer la dentelle de Chantilly permet encore au visiteur d’aujourd’hui de voyager parmi les roses, lilas, pivoines et autre tulipes.Pour la Nuit européenne des Musées, nous vous proposons un voyage olfactif et gustatif dans ce jardin imaginaire. De Châles en ombrelles, de volants en éventails, découvrez les parfums des fleurs cachées dans les dentelles et picorez de petites gourmandises aux saveurs florales…

Musée de la dentelle de Chantilly 34 rue d'Aumale, 60500 Chantilly 60500 Chantilly Oise Hauts-de-France Ouvert les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Un musée de poche pour une collection

Exceptionnelle !

Le musée de la dentelle de Chantilly est un petit musée composé de trois salles mais présentant des collections uniques : carreau de dentellière, fuseaux, dessins préparatoires, cartons piqués, châles, robes, volants, fanchons, ombrelles, éventails, etc. Mode et élégance mais aussi technique et vie de société, ce sont tous les aspects de la dentelle que présente ce musée qui saura séduire tous les publics. À ne pas manquer : l’espace « haute couture » avec des présentations surprises régulières pour montrer toute la modernité de la « Chantilly » dans la création contemporaine.

Crédit : © Fabienne Van Pée