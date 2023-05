Concert Glenn Arzel et Claire Nivard Musée de la cravate et du textile, 13 mai 2023, Panissières.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Plein tarif : 13€ – Tarif réduit : 9.50€ – Moins de 12 ans : gratuit. . Sur inscription https://www.chateaudurozier.fr/evenement/glenn-arzel-claire-nivard/

Dans le cadre de la nuit des musée, le Château du Rozier et le musée de la cravate et du textile de Panissières vous présentent : Glenn Arzel & Claire Nivard.

Duo originaire de Lyon, Glenn Arzel et Claire Nivard se rencontrent autour d’une passion commune pour les musiques folk acoustiques américaines. Musiciens et chanteurs, ils allient leurs voix, leurs plumes et les sonorités de leurs guitares, mandoline, banjo et ukulélé pour livrer un répertoire original aux influences old-time, bluegrass, folk et blues.

Les concerts de Glenn et Claire sont une invitation au voyage au pays des grands espaces, des plaines sauvages et de la country music.

Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard, 42360 Panissières 42360 Panissières Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée est installé dans une ancienne manufacture de linge de table de 1856. En remontant le temps, vous découvrirez plusieurs volets de l’industrie textile du territoire : la cravate, la gaze à bluter, le corset, la soierie et le damassé.

