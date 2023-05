Soirée Coups de cœurs Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient, 13 mai 2023, Port-Louis.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Visites « flash »

### Pour éclairer cette nuit

Des guides conférenciers partageront leurs connaissances et vous dévoileront les secrets de leurs œuvres préférées tout au long de la soirée.

Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient Citadelle de Port Louis avenue du Fort de l’Aigle, 56290 Port-Louis, Morbihan, Bretagne, France 56290 Port-Louis Morbihan Bretagne

Le musée de la Compagnie des Indes fait revivre au visiteur cette thématique unique en France : l’extraordinaire histoire des grandes compagnies de commerce des 17e et 18e siècles. Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes anciennes, mobilier indo-européen, porcelaines de Chine, cotonnades indiennes sont autant de témoignages de cette incroyable épopée maritime. Embarquez dans le sillage des aventuriers des Compagnies des Indes.

Saturday 13 May, 20:00

The museum of the Compagnie des Indes brings to the visitor this unique theme in France: the extraordinary history of the great commercial companies of the 17th and 18th centuries. Models of ships, prints, ancient maps, Indo-European furniture, Chinese porcelains, Indian cotton are all testimonies of this incredible maritime epic. Follow in the footsteps of the adventurers of the India Companies.

Crédit : © G.Broudic-MCI-Lorient