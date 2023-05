Visite des réserves Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image, 13 mai 2023, Saint-Cybard.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:15, 21:30 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre dans la limite des places disponibles. . Gratuit

Visite des réserves du Musée de la BD et de la bibliothèque patrimoniale. Durée 45 min

Musée de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image quai de la Charente 16000 Angoulême L’Houmeau 16000 Saint-Cybard Charente Nouvelle-Aquitaine Un vaste parking gratuit (automobiles, bus et vélos) est situé juste à côté du musée de la bande dessinée. Des places de parking réservées aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un espace de stationnement pour vélos, sont prévus rue de Bordeaux (accès aux expositions et à la bibliothèque) et avenue de Cognac (accès au cinéma et à la brasserie).

http://www.citebd.org/

Le musée de la bande dessinée déploie l’ensemble de ses collections permanentes sur une surface d’environ 1 300 m², bénéficiant d’une scénographie sobre et élégante qui valorise les œuvres originales : planches originales, dessins et objets dérivés forment une collection exceptionnelle unique en Europe, conservée et exposée à Angoulême !

The Comic Strip Museum displays all of its permanent collections over a surface area of approximately 1,300 m², benefiting from a sober and elegant scenography that enhances the original works: original plates, drawings and related objects form an exceptional collection unique in Europe, preserved and exhibited in Angoulême!

