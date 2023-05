Spectacle : musiques normandes Musée de la céramique, 13 mai 2023, Rouen.

samedi 13 mai 2023 – 20:45 ⤏ 21:15, 21:45 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

Durée 30 min, contre-marques à retirer à l’accueil. . Gratuit

Un trio de musiciens de l’association Galaor jouera sur du violon, vielle à roue et cornemuse de la musique traditionnelle normande et de la musique baroque composée par des artistes normands

Musée de la céramique 1 rue Faucon, 76000 Rouen 76000 Rouen Seine-Maritime Normandie

Grand centre de production de faïence, Rouen est à l’origine de nombreuses pièces qui font aujourd’hui l’admiration tant par leur aspects techniques que par celui de leurs décors. Le musée de la Céramique présente dans l’ancien hôtel d’Hocqueville une collection de pièces remarquables dans des espaces récemment rénovés.

