Découverte du parcours permanent Musée de la céramique, 13 mai 2023, Desvres.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

gratuit Handicap moteur. Gratuit

C’est dans l’ambiance particulière d’une visite nocturne que nous vous invitons à découvrir plus de 300 ans de production céramique à Desvres. Depuis le XVIIIème siècle, Desvres excelle dans l’art de la céramique. A travers une scénographie étonnante, le musée présente une collection d’objets inattendus, des carreaux, des pièces monumentales et des créations contemporaines. Le parcours interactif relate également les secrets de fabrication et l’aventure industrielle aux XIXème et XXème siècles.

Musée de la céramique Rue Jean Macé, 62240 Desvres

Une scénographie étonnante, des collections spectaculaires, des jeux et des outils technologiques vous attendent pour une immersion en famille ou entre amis dans la passionnante histoire de la céramique du Nord ! Que vous soyez amateur de céramique ou que vous ayez envie de découvrir un lieu incontournable de la Côte d’Opale, le Musée de la Céramique de Desvres saura vous surprendre!

An amazing stage design, spectacular collections, games(sets) and the technological tools wait for you for an immersion in family or between friends in the exciting history(story) of the ceramic of the North! That you be amateur of ceramic or that you feel like discovering an inescapable(major) place of the Côte d’Opale, the Museum of the Ceramic of Desvres will know how to surprise you!

Crédit : ©musée de la céramique-desvres