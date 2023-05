Visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty Musée de la Camargue – Parc naturel régional de Camargue, 13 mai 2023, Arles.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Prévoir de bonnes chaussures, lampe torche, eau et produit anti-moustiques. . Gratuit | Sur inscription musee@parc-camargue.fr, 0490971082

Visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty pour les noctambules : observation de la faune sauvage, du ciel et des étoiles accompagnées des astronomes du Pays d’Arles et d’un technicien du Parc naturel régional de Camargue. Départ du musée à 21h.

Visite libre et gratuite du musée et de ses expositions de 19h à 23h.

Sur inscription au 0490971082 ou [musee@parc-camargue.fr](mailto:musee@parc-camargue.fr)

En partenariat avec le Ministère de la Culture, les musées d’Arles, le Museon Arlaten, Musée départemental de l’Arles Antique, Musée Réattu, Fondation Luma, Arles Contemporain.

Musée de la Camargue – Parc naturel régional de Camargue Mas du Pont de Rousty, 13200 Arles 13123 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

http://www.museedelacamargue.com

Au mas du Pont de Rousty, le Musée de la Camargue est la vitrine du territoire du Parc naturel régional de Camargue. Rénovée en 2013, l’exposition permanente « Le fil de l’eau, le fil du temps » est prolongée par un sentier de découverte au fil duquel Jean-René Laval, artiste singulier installe ses œuvres du 16 mai au 25 octobre 2015.

Saturday 13 May, 21:00

In the farmhouse in Provence of the Bridge(Deck) of Rousty, the Museum of the Camargue is the shop window(showcase) of the territory of the regional Nature park of the Camargue. Renovated in 2013, the permanent exhibition « The current, the thread(wire) of time(weather) » is extended by a nature trail in the course of who Jean – René Laval, peculiar artist instal(settles) his works from May 16th till October 25th, 2015.

