Visite de l’exposition temporaire « Surveillance » en présence de l’artiste Nicolas d’Olce Musée de Guéthary – Villa Saraleguinea, parc municipal, 13 mai 2023, Guéthary.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

L’artiste plasticien Nicolas d’Olce sera présent pendant l’ouverture de la nuit des musées, de 20h à 23h, entrée libre.

Musée de Guéthary – Villa Saraleguinea, parc municipal 165 avenue du Général de Gaulle 4210 Guéthary 64210 Guéthary Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Se garer en bas du parc ou dans les rues autour du musée, pas d’accès direct au musée en voiture (accès réservé aux personnes à mobilité réduite)

http://www.musee-de-guethary.fr

Le musée de Guéthary fut créé dans les années cinquante au rez-de-chaussée d’une superbe maison néo-basque du début du XXe siècle, la Villa Saraleguinéa, pour accueillir la donation du sculpteur Georges-Clément de Swiecinski. Cette demeure se dresse au cœur d’un magnifique parc aménagé qui accueille des sculptures de nombreux artistes.

Saturday 13 May, 20:00

