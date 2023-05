Jeux de sorcières Musée de Cerdagne, 13 mai 2023, Sainte-Léocadie.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit sur réservation – Nombre de places limitées . Gratuit | Sur inscription 04 68 04 08 05

**Jeux de sorcières : entre sorts & envoûtements**

_Spectacle de danse, de jonglages et de feux…_

Au détour d’une rue, au crépuscule, trois sorcières livrent leurs secrets.

Elles se moquent du danger, tutoient le feu et lisent l’avenir dans les volutes de fumées et les boules de cristal.

Ce soir, c’est le grand soir, c’est le grand rassemblement des sorcières, des bruixas, des esprits, des monstres et des loups-garous…. Volvaya, Zoukaya et Aggripa ont plus d’un tour dans leur sac, plus d’un sort dans leur grimoire et plus d’une idée en tête…

Autour de leur chaudron magique, les danses de feu incantatoires et les sortilèges s’enchaînent… elles délivrent les secrets d’Halloween, et des célébrations des bruixas oubliées. Elles disparaissent derrière leur cape, s’envolent sur des balais incandescents et partagent avec vous la potion de leur chaudron…Les effets magiques se révèlent dans un final ensorcelé, où les artifices viennent achever le rituel fascinant en un éclat flamboyant.

Musée de Cerdagne Ferme Cal Mateu, 66800, Sainte-Léocadie, Pyrénées Orientales, Occitanie 66800 Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales Occitanie

Installé dans une magnifique ferme du 18e siècle, Cal Mateu-Musée de Cerdagne est un bel exemple des grandes exploitations agricoles cerdanes. L’histoire du domaine est intimement liée à l’histoire du territoire. Au 17e siècle, la signature du Traité des Pyrénées (1659) divise la Cerdagne en deux, entre France et Espagne.

Crédit : ©Cie Cielo