Les incontournable – Les clefs du château Musée de Boulogne-sur-Mer, 13 mai 2023, Boulogne-sur-Mer.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30, 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

gratuit . Gratuit 03 21 10 02 20

Le château des comtes de Boulogne

Dans le prolongement des remparts, le château de Boulogne-sur-Mer est la pièce maîtresse de la forteresse édifiée par le comte Philippe Hurepel en 1231. Premier objet de la collection, c’est aussi une porte d’entrée sur l’histoire de la ville. Les fortifications de la cité romaine, sur lesquelles le monument repose, sont encore visibles aujourd’hui dans les souterrains. L’exposition « Les clefs du château » vous invite à découvrir les vies successives de ce site, tour à tour, résidence des comtes de Boulogne, caserne militaire, prison puis musée depuis 1988.

Les incontournables- Les clefs du château (Visites accompagnées)

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

À 20h30 et 21h30

Réservation conseillée – jauges limitées

Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Hauts-de-France

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

Le musée de Boulogne-sur-Mer est installé dans un château du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Le musée a été créé en 1825 suite l’acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte Leroy de Barde. Il conserve des collections riches et variées qui incitent le visiteur à voyager d’une culture à l’autre. Le musée propose quatre grands départements : archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-Arts.

Saturday 13 May, 20:30, 21:30

The museum of Boulogne-sur-Mer is installed(settled) in a castle of the XIIIth century, classified as « Historic Monument ». The museum was created in 1825 continuation(suite) the acquisition of the cabinet(office) of curiosity of the viscount Leroy de bard. He(It) keeps(preserves) rich and various collections which encourage the visitor to travel of a culture to other one. The museum proposes four big(great) departments: Mediterranean archaeology, extra-European ethnography, local history(story) and Fine Arts.

