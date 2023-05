Tableau vivant Musée de Boulogne-sur-Mer, 13 mai 2023, Boulogne-sur-Mer.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

gratuit . Gratuit

Tableau Vivant

Dès 20h30

Rendez-vous dans les souterrains du château « Salle de la Barbière »

Une performance proposée par la chorégraphe Odile Gheysens de la compagnie in-SENSO avec les élèves du Ballet Junior du Conservatoire du Boulonnais accompagnés d’élèves de l’Ecole Municipale d’Arts

L’œuvre devient mouvement, suspension, dessins vivants.

Le mur d’escalade invite à une forme de lenteur créant ainsi un tableau hypnotique.

Projet mené en collaboration avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais.

Musée de Boulogne-sur-Mer Rue de Bernet, 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais Hauts-de-France

http://musee.ville-boulogne-sur-mer.fr/

Le musée de Boulogne-sur-Mer est installé dans un château du XIIIe siècle, classé Monument Historique. Le musée a été créé en 1825 suite l’acquisition du cabinet de curiosité du Vicomte Leroy de Barde. Il conserve des collections riches et variées qui incitent le visiteur à voyager d’une culture à l’autre. Le musée propose quatre grands départements : archéologie méditerranéenne, ethnographie extra-européenne, histoire locale et le Beaux-Arts.

Saturday 13 May, 20:30

The museum of Boulogne-sur-Mer is installed(settled) in a castle of the XIIIth century, classified as « Historic Monument ». The museum was created in 1825 continuation(suite) the acquisition of the cabinet(office) of curiosity of the viscount Leroy de bard. He(It) keeps(preserves) rich and various collections which encourage the visitor to travel of a culture to other one. The museum proposes four big(great) departments: Mediterranean archaeology, extra-European ethnography, local history(story) and Fine Arts.

Crédit : ©odilegheysens