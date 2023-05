Visites théâtralisées Musée de Borda, 13 mai 2023, Dax.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre. . Gratuit

Les comédiens de « La troupe des cinq » donnent vie à l’exposition « D-Génération : Gischia et ses amis, 1930-1963 » grâce à plusieurs saynètes enjouées qui dont écho aux artistes à leur oeuvre.

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax 40100 Dax Landes Nouvelle-Aquitaine

Musée de Borda : – salles d’expositions temporaires aménagées dans une ancienne église conventuelle. – crypte archéologique aménagée, dès 1978, sous des logements.

Saturday 13 May, 20:00

Museum of Borda: – rooms of temporary exhibitions(exposures) done up in an old(former) conventual church. – archaeological crypt done up, from 1978, under housing.

Crédit : © Musée de Borda