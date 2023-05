Visites flash dans l’exposition « Égyptomania. La collection Jean-Marcel Humbert » Musée Dauphinois, 13 mai 2023, Grenoble.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Animées par la personne chargée de l’action culturelle au Musée dauphinois

La folie de l’Égypte ancienne atteint tous les domaines artistiques, voulez-vous en savoir plus sur un champ particulier ?

Voici quelques rendez-vous pour satisfaire votre curiosité.

De 20h30 à 20h45 : « L’Égypte chez soi »

De 21h30 à 21h45 : « L’Égypte ancienne, so fashion »

De 22h à 22h15 : « L’Égypte chez soi »

Exposition réalisée en partenariat avec le Musée Champollion dans le cadre de : « Champollion, la passion de l’Égypte en Isère / 1822-2022. Bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes », un événement porté par le Département de l’Isère.

Musée Dauphinois 30 rue Maurice Gignoux, Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes 38000 Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée inscrit son action dans la relation de proximité qu’il entretient avec les habitants d’origine et d’adoption des Alpes dauphinoises. Lieu d’investigation de toutes les périodes de l’histoire alpine, il est aussi un espace de réflexion sur notre temps. Chaque année, deux à trois expositions, toujours enrichies de publications scientifiques, de conférences et de débats, explorent tour à tour les champs de l’archéologie, du patrimoine régional, rural ou industriel.

