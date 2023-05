Promenade lyrique Musée Daubigny Auvers-sur-Oise Catégories d’Évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise Promenade lyrique Musée Daubigny, 13 mai 2023, Auvers-sur-Oise. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023 Gratuit / Réservation obligatoire . Gratuit | Sur inscription 01 30 36 80 20, museedaubigny@ville-auverssuroise.fr À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le musée Daubigny et la compagnie lyrique La Grande Fugue s’associent pour vous offrir une balade musicale.

Une déambulation lyrique dans les rues de la ville en compagnie de Fauré, Debussy, Ravel, Satie,… et bien sûr Vincent van Gogh.

« Ecoutons-voir » l'Auberge Ravoux, l'église sublimée par le peintre, les champs de blé, la mairie… tous ces lieux hantés parfois encore par le souvenir de Vincent. Musée Daubigny Rue de la Sansonne 95430 Auvers-sur-Oise 95430 Auvers-sur-Oise Val-d'Oise Île-de-France Train ligne H Bienvenue au musée Daubigny Saturday 13 May, 20:00

