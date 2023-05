Les étudiants à l’œuvre Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Les étudiants à l'œuvre

Musée d'arts de Nantes, 13 mai 2023, Nantes.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00

Nuit européenne des musées 2023

Dans la limite des places disponibles. Gratuit

Le Musée d'arts de Nantes invite les étudiants d'Histoire, Histoire de l'art et Archéologie à partager leur regard sur des œuvres de leur choix. Ils animeront les salles du musée avec des visites de 30 minutes devant les œuvres. Un bon moyen de (re)découvrir les collections !

Musée d'arts de Nantes
10 rue Clémenceau 44000 Nantes

