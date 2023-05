Activités ludiques au musée d’Art sacré Musée d’art sacré, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Des activités ludiques pour petits et grands pour découvrir les collections du musée en s’amusant.

Entrée libre . Tarif habituel | Gratuit

Rendez-vous sous la coupole

Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne, 21000 Dijon Centre-Ville 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

https://art-sacre.dijon.fr/

Le musée d’art sacré de Dijon est un musée municipal d’art sacré catholique bourguignon inauguré en 1980 par le chanoine Jean Marilier dans l’église Sainte-Anne de Dijon.

Saturday 13 May, 20:00 Fun activities at the Sacred Art Museum Fun activities for young and old alike to discover the museum’s collections while having fun.

The sacred art museum of Dijon is a local museum of blest catholic Burgundian art inaugurated in 1980 by the canon Jean Marilier in the church Saint-Anne de Dijon.

Crédit : © Philippe Bornier