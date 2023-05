Exposition : bons baisers de Granville Musée d’art moderne Richard Anacréon, 13 mai 2023, Granville.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Prévoir un temps d’attente. Handicap moteur. Gratuit

Bons Baisers de Granville est le premier volet d’un cycle d’expositions de trois ans durant lequel les collections du Musée d’Art et d’Histoire seront mises à l’honneur au Musée d’art moderne Richard Anacréon.

Depuis la fondation royale au XVe siècle à l’épanouissement de la station balnéaire et du port coquillier d’aujourd’hui, les collections du Musée d’Art et d’Histoire de Granville racontent la ville, ses mythes fondateurs et les clichés véhiculés par les Granvillais, les touristes et les peintres.

Musée d’art moderne Richard Anacréon Place de l’Isthme 50400 Granville 50400 Granville Manche Normandie Accès véhicules : Suivre les indications « Site historique de la Haute Ville ». Stationnement gratuit: Parking, place de l’Isthme. ACCÈS PIÉTONS : Par l’escalier, place Maréchal Foch à proximité de la salle de spectacles l’Archipel.

Né en 1907 à Granville, où il décède en 1992, Richard Anacréon fait don à sa ville natale dans les années 80 de 280 œuvres d’art et de 550 livres anciens, constituant un ensemble sans équivalent, reflet de l’art de la première moitié du vingtième siècle. D’illustres artistes figurent dans cette collection : André Derain, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, Maurice Utrillo, Marie Laurencin, Paul Signac, Emile-Othon Friesz… ainsi que des écrivains : Paul Valéry, Colette, Jean Cocteau, André Suarès…

Saturday 13 May, 20:00

Born in 1907 in Granville, where he died in 1992, Richard Anacréon donated 280 works of art and 550 old books to his hometown in the 1980s, constituting an unparalleled ensemble reflecting the art of the first half of the twentieth century. Prominent artists include André Derain, Kees Van Dongen, Maurice de Vlaminck, Maurice Utrillo, Marie Laurencin, Paul Signac, Emile-Othon Friesz… and writers: Paul Valéry, Colette, Jean Cocteau, André Suarès…

Crédit : © Musée d’art moderne Richard Anacréon, Granville