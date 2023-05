Déambulation avec les jeunes danseurs du Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC), 13 mai 2023, Nice.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 21:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Le Pôle National Supérieur de Danse Rosella Hightower fait partie des 6 pôles d’enseignement supérieur de danse accrédités par le Ministère de la Culture. Les jeunes danseurs sont invités à porter un regard sur les œuvres du musée.

Musée d’Art moderne et d’Art contemporain (MAMAC) Place Yves Klein, 06000 Nice 06000 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Entrée libre du mardi au dimanche inclus, sauf le 1er janvier, le dimanche de Pâques, le 1er mai et le 25 décembre.

Le Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice a été inauguré le 21 juin 1990. Son ouverture est l’aboutissement d’une démarche initiée par les plus grands artistes présents sur notre territoire au premier rang desquels Henri Matisse et Pierre Bonnard. Après une décennie d’expositions dans les galeries du bord de mer visant à familiariser le public niçois avec la scène artistique internationale et nationale, lui a été dévolu la vocation de montrer l’état de la création contemporaine des années 1960 à nos jours.

Saturday 13 May, 20:00, 21:00

The Modern Art museum and of Contemporary Art of Nice was inaugurated on June 21st, 1990. His(Her,Its) opening is the culmination of an approach(initiative) initiated by the biggest(greatest) present artists on our territory in the front row of which Henry Matisse and Pierre Bonnard. After a decade of exhibitions(exposures) in the galleries of the seaside to familiarise the public of Nice with the international and national artistic stage(scene), he(it) was devolved vocation to show the state of contemporary creation from 1960s to our days.

Crédit : ©Ahmed Ladhari