Entrez dans la danse ! Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy, 13 mai 2023, Troyes.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 20:45, 21:15 ⤏ 21:45, 22:15 ⤏ 22:45 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Les élèves de l’enseignement Art & Danse du lycée professionnel Edouard Herriot de Sainte-Savine reviennent au musée d’Art moderne.

Retrouvant leur scène nocturne dans ce très bel écrin architectural, les 42 élèves de Seconde, Première et Terminale présentent des chorégraphies inédites dont certaines résonnent avec plusieurs masques africains conservés au musée.

Depuis 2015, les élèves, sous la direction de Sabrina Mieur, professeure d’EPS et Aurore Castan-Aïn, danseuse et chorégraphe, dansent devant le public de la Nuit des musées pour leur plus grand plaisir, alors vous aussi entrez dans la danse !

Musee d’art moderne / donation pierre et denise lévy 14 place Saint Pierre, 10 420 Troyes 10000 Troyes Aube Grand Est

http://www.musees-troyes.com

Le musée d’Art moderne de Troyes situé dans l’ancien évêché de la cathédrale de Troyes est fermé au public depuis le 2 avril 2018 pour rénovation. A l’occasion de la Nuit des Musées, seule la cour est accessible ou danse, musique et ateliers vous attendent. En écho à la thématique troyenne « Et si on allait danser… aux musées ? », les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée de l’art champenois, musée de la bonneterie et cour du musée d’art moderne) imaginent une nuit encore inédite. De la danse traditionnelle à la danse contemporaine, en passant par le bal qu’il soit mondain, masqué… il n’y a qu’un pas… de deux ou un entrechat !

Saturday 13 May, 20:15, 21:15, 22:15 Get in the dance! European Night of Museums 2023

The modern art museum of Troy located in the old(former) bishop’s palace of the cathedral of Troy is closed to the public since April 2nd, 2018 for renovation. On the occasion of the Night of Museums, he(it) ré – opens unusually for a few hours. This year, the themes shared to four museums of the City of Troy are: «Return in the past». The modern Art museum happens her « creative, inventive and participative ». From 20 h to midnight, in a festive atmosphere, she(it) proposes to the public a night-wandering including animations, shows and meetings full of colours. Detailed programme: [www.musees-troyes.com](http://www.musees-troyes.com)

