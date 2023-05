Visite à la lampe torche Musée d’art – Hôtel Sarret de Grozon, 13 mai 2023, Arbois.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Apportez votre lampe ou votre téléphone portable et laissez-vous guider !

Musée d’art – Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue, 39600 Arbois 39600 Arbois Jura Bourgogne-Franche-Comté

Le musée porte le nom de la famille qui légua à la ville d’Arbois, en 1902, son hôtel particulier ainsi que son mobilier et ses collections d’objets (porcelaine et argenterie exceptionnelles) et d’œuvres d’art (tableaux du XVIIème au XIXème siècles, dont les peintres comtois Courbet et Pointelin). Après la mort, en 1931, de Madame de Sarret qui avait gardé la jouissance de la demeure, le musée ouvre en 1934. Ces œuvres reflètent les goûts éclairés de plusieurs générations d’une famille appartenant à l’aristocratie provinciale, dont les appartements ont conservé leurs décors intérieurs. Le portrait d’Arboisiens dessinés au pastel par Louis Pasteur adolescent sont également exposés.

Saturday 13 May, 22:00

The museum bears the name of the family which left to the city of Arbois, in 1902, its mansion as well as its furniture and its collections of objects (exceptional china and silver plate) and of works of art (paintings(boards) the from XVIIth century till XIXth century, among which the from the Franche-Comté painters Courbet and Pointelin). After the death, in 1931, of madam de Sarret who had kept(guarded) the pleasure of the house, the museum opens in 1934. These works reflect lighted(enlightened) tastes by several generations of a family belonging to the provincial aristocracy, apartments of which kept(preserved) their internal decorations(sets). The portrait of Arboisiens drawn in the pastel by adolescent Louis Pasteur are also exposed(explained).

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay