Visite guidée de l’exposition « Il était une fois le château de Navarre » Musée d’art, histoire et archéologie, 13 mai 2023, Évreux.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 21:45 Nuit européenne des musées 2023

Durée 45 min. . Gratuit | Sur inscription 02 32 31 81 90

Par Camille Gross, commissaire générale de l’exposition et directrice des Musées d’Evreux Portes de Normandie.

Musée d’art, histoire et archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Le Clos au Duc 27000 Évreux Eure Normandie À Evreux, direction centre ville-cathédrale. Parking aux abords du musée.

http://www.evreux.fr

Créé en 1873 et installé dans l’ancien évêché jouxtant la cathédrale, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux est un « Musée de France ». Il présente des collections relatives à l’histoire de la cité antique et aux grands épisodes historiques de la ville et du territoire alentour. Sa collection de peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle témoigne de liens étroits établis avec artistes et collectionneurs.

Saturday 13 May, 21:00

Certified «Museum of France», the Art museum, History(Story) and Archaeology of Évreux created in 1873 is installed(settled) in the old(former) bishop’s palace adjoining the cathedral. He(It) presents collections relating to the history(story) of the ancient city(estate) and to the big(great) historic episodes of the city and of the territory around. Its collection of painting(paint) abstracted from the second half of the XXth century testifies narrow links established with artists and collectors.

Crédit : Portrait présumé de Charles-Godefroy de La Tour d’Auvergne présentant le château de Navarre à Évreux; attribué à Jean-Baptiste Massé, 18e siècle © Evreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie