Les Plaisirs royaux en Touraine au XVème siècle

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

L’exposition « Les plaisirs royaux au XVe siècle » s’inscrit dans un cycle de manifestations nationales célébrant les 600 ans de la naissance de Louis XI. La thématique des séjours royaux et de la vie de Cour au XVe siècle constitue l’exposition présentée au Carroi, Musée d’art et d’histoire à Chinon. En plein cœur de la ville médiévale de Chinon et située dans le bâtiment où se sont tenus les États-Généraux convoqués par Charles VII en 1428, l’exposition retrace le contexte et la place historique et royale de Chinon au XVe siècle.

Au rez-de-chaussée du musée, l’exposition « Fabuleux animaux » s’inspire de la « Chape de saint-Mexme », textile du XIe-XIIe siècle venu d’Orient, avec sa représentation de guépards enchaînés. De nombreux prêts enrichissent la thématique animalière qui se décline en tous lieux, toutes époques et sur tous types de supports : peintures, sculptures, bijoux et objets usuels.

