Visite commentée « Montbéliard : singularité et richesses » Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel, 13 mai 2023, Montbéliard.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30, 21:00 ⤏ 22:00, 22:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

(Re)découvrez l’histoire singulière du Pays de Montbéliard de l’Ancien Régime à la Révolution industrielle au travers de ses plus beaux fleurons et de ses traditions, tout au long d’un parcours repensé.

Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel 8 place Saint-Martin 25200 Montbéliard Centre Ville 25200 Montbéliard Doubs Bourgogne-Franche-Comté

À deux pas du temple, une élégante demeure érigée en 1774 s’ouvre juste pour vous. Au premier étage, le temps s’est figé sous le règne des Wurtemberg. Peintures romantiques, galeries de portraits et meubles marquetés plantent le décor d’un intérieur bourgeois de la fin du XVIIIème siècle. La vie domestique, sociale et religieuse, entre le XVIIIème et XIXème siècles, est mise en perspective par un ensemble d’images populaires, outils artisanaux, objets vestimentaires et culinaires, enseignes et meubles montbéliardais.

Saturday 13 May, 19:30, 21:00, 22:30 Commented visit « Montbéliard: singularity and riches » European Night of Museums 2023

Just a step away from the temple, an elegant house established in 1774 opens only for you. On the first floor, the time(weather) froze under the reign of Wurtemberg. Romantic paintings(paints), portrait galleries and inlaid furniture crash the decoration(set) of a bourgeois inside of the end of the XVIIIth century. Domestic, social and religious life, between the XVIIIth and XIXth century, is put by set(group) of popular images, craft(home-made) tools, dress and culinary objects, signs(brands) and montbéliardais furniture.

