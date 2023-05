Ryback, en ombre et lumière Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 21:00, 21:15 ⤏ 22:00, 22:15 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Inscription sur place 30 minutes avant le début de la visite. Activités proposées dans la limite des places disponibles Handicap auditif | Handicap moteur. Gratuit

Cette visite nocturne dévoile l’œuvre d’Issachar Ber Ryback de manière insolite.

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Le Marais 75003 Paris Paris Île-de-France M11 Rambuteau

Le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme est installé dans l’un des plus beaux monuments

historiques du Marais, l’hôtel de Saint-Aignan, édifié au XVIIe siècle. Le musée retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel, et accorde une place privilégiée à l’histoire des juifs en France depuis le Moyen Âge, tout en évoquant les communautés d’Europe et d’Afrique du Nord. Sa collection, parmi les plus belles au monde, présente des objets de culte, des manuscrits, des textiles ainsi que des documents uniques sur l’affaire Dreyfus. Une place importante est faite à la présence juive dans les arts avec des peintres de l’École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) et des artistes contemporains (Christian Boltanski, Sophie Calle…).

Ateliers pour les enfants, les familles et les adultes, visites guidées, conférences, spectacles et cinéma sont proposés tout au long de l’année.

The Museum of Art and History of Judaism is housed in one of the most beautiful historical monuments of the Marais, the Hotel de Saint-Aignan, built in the 17th century. The museum traces the evolution of the Jewish world through its artistic and cultural heritage, and gives a privileged place to the history of Jews in France since the Middle Ages, while evoking the communities of Europe and North Africa. Its collection, among the most beautiful in the world, presents objects of worship, manuscripts, textiles as well as unique documents on the Dreyfus case. An important place is given to the Jewish presence in the arts with painters from the École de Paris (Chagall, Kikoïne, Soutine…) and contemporary artists (Christian Boltanski, Sophie Calle…). Workshops for children, families and adults, guided tours, conferences, shows and cinema are offered throughout the year.

