Vaucluse Ateliers et visites des collections autour des sens Musée d’art et d’histoire d’Orange, 13 mai 2023, Orange. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023 Entrée libre et gratuite. . Gratuit | Sur inscription 04.90.51.41.72 Pour le 13 mai 2023, le musée d’Orange va créer plusieurs dispositifs sensoriels pour les visiteurs. Vous allez pouvoir visiter des collections à la lampe torche, écouter des récits fantastiques autour des collections ou encore toucher certaines créations. Musée d’art et d’histoire d’Orange Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Colline Saint-Eutrope 84100 Orange Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Saturday 13 May, 19:30 Workshops and visits of collections around the senses European Night of Museums 2023 Crédit : ©Ministère de la Culture Détails Catégories d’Évènement: Orange, Vaucluse Autres Lieu Musée d'art et d'histoire d'Orange Adresse Rue Madeleine Roch, 84100 Orange Ville Orange Departement Vaucluse

