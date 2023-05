Partie de Loup-Garou au musée Musée d’art et d’histoire de Sainte-Ménehould, 13 mai 2023, Sainte-Menehould.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Réservation obligatoire Handicap moteur. Gratuit 03 26 60 62 97, mediationmah@alleedescouleurs.com

Venez découvrir votre musée de nuit, dans une toute autre ambiance, et démasquer les monstres qui terrorisent les visiteurs.

Le musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould vous invite à une partie nocturne du célèbre jeu du Loup-Garou de Thiercelieux, revisité façon ménéhildienne.

Musée d’art et d’histoire de Sainte-Ménehould Place du Général Leclerc, 51800 Sainte-Menehould, Marne, Grand Est, France 51800 Sainte-Menehould Marne Grand Est

http://www.alleedescouleurs.com

Exposition temporaire « Argonne, zone de guerre » En 2015, le Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould commémore le centenaire de la Première guerre mondiale avec une exposition et une programmation culturelle évoquant l’Argonne à l’heure 14-18. Civils et combattants doivent vivre pendant 4 ans avec la guerre qui coupe l’Argonne en deux. En 1915, les combats y atteignent une intensité inouïe. Grâce à de nombreux objets d’époque, l’exposition retrace l’histoire de tous ceux, hommes ou femmes, Français ou étrangers, qui ont vécu ces années noires dans notre région.

© Musée d’art et d’histoire de Sainte-Ménehould

Saturday 13 May, 20:00, 21:00 Part of Loup-Garou at the museum European Night of Museums 2023

Temporary exhibition « Argonne, zone de guerre » In 2015, the Museum of Art and History of Sainte-Ménehould commemorates the centenary of the First World War with an exhibition and cultural programming evoking the Argonne on time 14-18. Civilians and combatants had to live for 4 years with the war that cut the Argonne in half. In 1915, the fighting there reached an incredible intensity. Thanks to numerous period objects, the exhibition traces the history of all those, men and women, French or foreign, who lived these dark years in our region.

Museum of Art and History of Sainte-Ménehould

Crédit : © Musée d’Art et d’Histoire de Sainte-Ménehould