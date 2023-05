Visite de l’exposition temporaire Musée d’art et d’histoire de Melun, 13 mai 2023, Melun.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 20:30, 20:30 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Sur inscription . Gratuit | Sur inscription 0164797770, musee@ville-melun.fr

Le nouvel accrochage du fond permanent propose, de raconter l’histoire de la ville à travers ses paysages depuis le XVIe siècle.

Pour une (re)découverte des collections jusqu’à présent en réserves, et d’artistes peintres de la ville et de la Seine.

Visite commentée de l’exposition pour tous à 20h, puis à 20h30 (durée : 30 minutes).

Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc Mûrier 77000 Melun 77000 Melun Seine-et-Marne Île-de-France Accès par la route, deux possibilités Autoroute A6, direction Lyon, sortie Melun, direction centre ville Autoroute A5, direction Lyon, sortie Melun, direction centre ville Accès par la voie ferrée, deux possibilités SNCF (train direct 25 mn) Paris Gare de Lyon, direction (Montereau ou Montargis ou Sens), arrêt à la gare de Melun, puis 10 mn à pied depuis la gare, ou bus : arrêt église Notre-Dame RER D (tain omnibus 48 mn) Paris Gare de Lyon, direction Combs-la-Ville, arrêt à la gare de Melun (terminus), puis 10 mn à pied depuis la gare, ou bus : arrêt église Notre-Dame.

http://www.ville-melun.fr

Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, transformé aux XIXe et XXe siècle, par l’adjonction d’une aile contemporaine, le musée est consacré à l’histoire de sa ville. Espace d’interprétation : des plans et des dispositifs amènent le visiteur à explorer l’île Saint-Etienne et y découvrir la richesse de son patrimoine archéologique antique et médiéval.

Ses collections retracent également les productions artistiques « officielles » des années 1860 à 1880, et plus particulièrement l’itinéraire d’un artiste comme Henri Chapu (1833-1891), qui, à partir de 1870, était considéré comme un des plus importants sculpteurs de son temps – de son village natal du Mée à Paris où il fait carrière, en passant par Rome suite à son grand Prix de Rome de sculpture.

Ces productions artistiques permettent aujourd’hui de mieux comprendre comment travaille un artiste « officiel » au temps de l’impressionnisme, dans toute la diversité des thèmes abordés de l’époque : l’art de représenter le mythe et l’histoire antique, le portrait sculpté et dessiné et la peinture de paysage.

Housed in a former 17th century mansion, transformed in the 19th and 20th centuries by the addition of a contemporary wing, the museum is dedicated to the history of its city. Interpretive space: plans and devices lead the visitor to explore the island of Saint-Etienne and discover the richness of its ancient and medieval archaeological heritage. His collections also trace the “official” artistic productions of the 1860s and 1880s, and more particularly the itinerary of an artist such as Henri Chapu (1833-91), who from 1870 was considered one of the most important sculptors of his time – from his native village of Le Mée to Paris where he made his career, passing through Rome following his Grand Prix de Rome de sculpture. These artistic productions allow us today to better understand how an « official » artist works in the time of Impressionism, in all the diversity of the topics addressed of the time: the art of representing the myth and the ancient history, the sculpted and drawn portr

Crédit : ©Ville de Melun / musée municipal / Th. Hennocque photographe